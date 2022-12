Apps om te stoppen met gokken: dit zijn je opties

Doordat er nu ook online kan worden gegokt ontstaan er ook gevaren voor mensen die gevoelig zijn voor gokken. Dat is vooral tijdens het WK 2022 het geval, want de gokreclames vliegen je om je oren en aanbieders stunten met de ene na de andere promo. En hoewel een weddenschap op een sportwedstrijd enigszins onschuldig kan beginnen is het voor sommige mensen wel de poort tot andere kansspelen.

Er zijn gelukkig een aantal mogelijkheden om jezelf te beschermen tegen gokken en daarvoor zijn onder meer een aantal apps beschikbaar. In dit artikel leer je meer over deze apps die allemaal hetzelfde doel hebben: gokken verminderen of helemaal voorkomen.

Goksites blokkeren

Net zoals er adblockers, sociale media blockers, of kinder filters zijn, bestaan er tegenwoordig ook mogelijkheden om jezelf te beschermen tegen online kansspelen. Anders dan bij 18+ content is het lastiger om een specifiek onderscheid te maken tussen legale aanbieders en illegale aanbieders, want voor de groep van legale websites bestaat er ook nog zoiets als een CRUKS-register; een overheidsinitiatief waar verderop in dit artikel nog meer over wordt verdeeld. Voor het blokkeren van goksites zijn er een aantal apps die grotendeels uitgaan van internationale, niet-gereguleerde sites.

Apps om te stoppen met gokken

Als je voor jezelf hebt besloten om te stoppen met gokken of in elk geval minder wilt gokken, dan heb je verschillende apps waar je gebruik van kunt maken. Een aantal voorbeelden zijn:

Jellinek Online Zelfhulp: in de Jellinek Online Zelfhulp app ga je online en met de app aan de slag. In een periode van 6 weken leer je terugkerende patronen herkennen met als doel om minder te gokken en het helemaal te voorkomen.

in de Jellinek Online Zelfhulp app ga je online en met de app aan de slag. In een periode van 6 weken leer je terugkerende patronen herkennen met als doel om minder te gokken en het helemaal te voorkomen. Betblocker: is een gratis app om alle goksites te blokkeren op je computer, laptop, tablet, en mobiele telefoon. Betblocker heeft als voordelen dat het gratis is en beschikbaar is voor zowel Android als iOS.

Dan is er ook nog het CRUKS-register. Dit is geen app om te stoppen met gokken, maar heeft wel hetzelfde doel.

CRUKS: zelfbescherming register

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) is namelijk een register waarvoor iemand zich moet inschrijven om zo te voorkomen dat er gegokt wordt. Op basis van deze inschrijving wordt iemand dan geweerd uit gokfaciliteiten; of deze nu online of offline zijn. Opname in het CRUKS-register kan zelf worden gedaan of door iemand anders die zich zorgen maakt om iemands welzijn. Eenmaal opgenomen in het register kan een speler zich niet aanmelden op een Nederlandse goksite of wordt de toegang ontzegd bij toetreding in een landgebonden speelhal of casino. Het CRUKS-register is gekoppeld aan alle casino’s in Nederland die onder toezicht staan van de Kansspelautoriteit, de KSA.