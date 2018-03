In 2004 verliet Van Persie zijn club Feyenoord en vertrok naar de Engelse club Arsenal. Het had echter niet veel gescheeld of Van Persie was toentertijd naar PSV vertrokken. Tot een akkoord kwam het echter niet en Van Persie koos voor Arsenal.

‘’Mijn begeleiding en vader hebben op me ingepraat dat ik naar PSV moest gaan, maar ik was niet te stoppen. PSV was een heel goede optie. Ik ben fantastisch ontvangen door Arnesen, zijn vrouw en Hiddink. Het was echt een positief verhaal, maar als Arsenal dan komt… Dat is een droomclub, daar hoefde ik niet lang over te denken’’, aldus Van Persie.

Foto: Pro Shots