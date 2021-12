Bekende voetballers scoren ook graag in het casino

Het is bekend dat de voetballers van het Nederlands Elftal graag een potje kaarten als ze bij een Europees of wereldkampioenschap aanwezig zijn. Tegenwoordig nemen ze zelfs hun playstation mee om FIFA soccer te spelen. Tussen de wedstrijden door is er naast de verplichte trainingen altijd wel tijd om een spelletje te spelen.

Niet alleen de fans van voetbal houden ervan om te wedden op voetbalwedstrijden. Ook bekende en onbekende spelers uit het voetbal zijn graag geziene gasten in het casino. Als profvoetballer mag je wel naar het casino, maar het het wedden op voetbalwedstrijden is verboden. Dit leidt regelmatig tot controverses wanneer dit wel gebeurt en staat bekend onder de term matchfixing.

Daar waar voetballers in het verleden graag met elkaar om tafel gingen zitten voor een spelletje klaverjassen of poker daar is het tegenwoordig heel makkelijk geworden om ook alleen een gokje te gaan wagen. Dat is sinds de opkomst van de betrouwbare online casino’s in Nederland alleen maar toegenomen. Nu veel eredivisieclubs door zijn in Europa en veel zullen reizen ligt de drempel laag om tijdens de reistijd bij een online casino te gaan spelen.

De bekendste speler die regelmatig aan de pokertafel te vinden is Cristiano Ronaldo. Nu hij weer bij Manchester United speelt is hij in Engeland weer razend populair. Nog steeds maakt hij daar vaak de beslissende doelpunten. Zijn tactisch inzicht en goede oog-hand coördinatie zal hem aan de online pokertafel vast een voordeel geven ten opzicht van zijn tegenstanders.

Poker

Het kaartspel blijkt bij veel sterren een favoriete vrijetijdsbesteding. Zo legt topvoetballer Gerard Piqué graag een kaartje. Dat hoeft tegenwoordig niet perse op een echte tafel maar kan ook live blackjack online spelen bij diverse online casino’s. Een andere voormalige speler uit de eredivisie John de Wolf maakte zich in het verleden minder populair toen hij tijdens een trip van het Nederlands Elftal vier Ajacieden in de maling nam door tijdens een spelletje poker vals te spelen. Hij verloor hiermee zijn vriendschap met Robbie Witschge. Zijn broer Richard Witschge was echter een succesvol pokerspeler en wist hiermee verschillende prijzen in de wacht te slepen. In 2017 wist hij nog het World Poker Tour Amsterdam te winnen.

Naast een groot aantal topvoetballers die zelf wel eens in het casino spelen of online een gokje wagen zijn er ook voormalige spelers die het gokken promoten in tv-reclames of in online videoreclame. Een van de drie ex-voetballers die niet van de buis te te slaan is, stond in het verleden bekend om zijn bijzondere kapsel met lange haren in de nek. Zijn naam is Nathan Rutjes. Die speelde onder meer voor Sparta, MVV en Roda JC. Eerst maakte hij faam in de dropreclame van Venco waarna hij overstapte naar de Toto. In de reclamespotjes treedt hij op als een soort wedgoeroe. Deze reclame van de Toto won zelfs een internationale prijs. De tweede en derde voormalige profvoetballers die dagelijks meerdere keren op het kijkkastje voorbij komt zijn Wesley Sneijder en Andy van der Meijden. Die laatste heeft als gokkoning onlangs een transfer van de Toto naar Betcity gemaakt. Een overgang die hem geen windeieren heeft gelegd zo liet hij aan de Telegraaf weten.