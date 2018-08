Dat spelers als Blind en Clasie terugkeren in de Eredivisie, wordt door vele als positief gezien. Henk Hoijtink, chef sport van Trouw, heeft zijn eigen mening over de terugkeer van de spelers.

‘’In de Eredivisie keren Blind en Clasie terug, de eerste bij Ajax, de tweede bij Feyenoord. Mijn eerste gedachte: dat is geen stap vooruit, in een voetballand dat zo hoognodig vooruit moet. Terug naar drie, vier jaar geleden, toen ze hier speelden’’, zegt Hoijtink.

‘’Blind en Clasie moeten spelen op posities voor spelers die de ene vuist in de andere hand beuken. Zijn zij zulke spelers? Nee. Van de twee is Blind in het buitenland wel iets beter geworden. Goeie jongen, heeft alles gedaan wat hij kon. In veel opzichten is hij vergelijkbaar met zijn vader, met Danny. Niet de beste, niet de snelste, niet de handigste, wel intelligent. Maar zo sturend als uiteindelijk zijn daarin toch iets hardere vader kon zijn, kan de lieve zoon niet zijn’’, vervolgt Hoijtink.

Foto: Pro Shots