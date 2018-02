Braziliaans talent: ‘’Ik wilde vertrekken, ik vertel de waarheid’’

In de transferperiode wilde zowel Arsenal als Tottenham Hotspur ver gaan om Malcom over te nemen van Girondins Bordeaux. Tot een transfer kwam het echter niet waardoor de Braziliaan momenteel nog steeds bij de Franse club speelt. Als Malcom het helemaal zelf voor het zeggen had dan was hij vertrokken uit Frankrijk.

‘’Ik wilde vertrekken, ik vertel de waarheid. Het is mijn droom om vooruitgang te boeken in mijn carrière. Ik heb een gesprek gehad met de voorzitter en hij vertelde me dat hij wist dat het mijn droom was, maar hij zei dat hij me nodig had. Ik vertelde tegen hem dat hij tot het einde van het seizoen op mij kon rekenen. Ik zal er alles aan doen om Bordeaux aan een plek in de top zes van de Ligue 1 te helpen’’, aldus Malcom.

