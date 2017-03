Chileen verlengt niet: “Ik wil prijzen winnen”

Alexis Sánchez is de onbetwiste sterspeler bij Arsenal, maar The Gunners lijken Sánchez komende zomer kwijt te raken. De Chileen wil namelijk meedoen om de grote prijzen doen en Arsenal doet al jaren niet meer mee om de grote prijzen. Sánchez zegt het naar zijn zin te hebben in Londen, maar wil zijn ambitie niet onder banken of stoelen steken. De aanvaller zou overigens niet te hoeven verhuizen om mee te doen om de grote prijzen. Chelsea is zeer geïnteresseerd in de diensten van de Chileen. Arsène Wenger zal zijn sterspeler echt niet zonder slag of stoot laten gaan.

Arsenal nam de aanvaller in 2015 over van FC Barcelona. Voor 35 miljoen euro verzekerde Arsène Wenger zijn elftal van de diensten van Sánchez. In Londen heeft Sánchez 92 wedstrijden gespeeld en scoorde daarin 47 keer. Buiten Chelsea zouden ook Bayern München, Manchester City en Juventus interesse hebben in de aanvaller.