Daley Blind: ‘’Daar heb ik echt een tijd mee gezeten’’

Nu het WK in Rusland begonnen doet het Daley Blind extra veel pijn dat Nederland niet aanwezig is in Rusland. De speler van Manchester United is lang teleurgesteld geweest na de dramatische kwalificatie van het Nederlands elftal.

‘’Toen we ons definitief niet kwalificeerden was de teleurstelling enorm groot. Daar heb ik echt een tijd mee gezeten. Als je dan als international weer wat langer bij je club bent, ben je er iets minder mee bezig en vergeet je het even. Maar nu beginnen al die landen met het WK. Dat doet gewoon pijn’’, zegt Daley Blind.

Toch maakte de oud-Ajacied al een mooi WK mee. In 2014 was hij namelijk een van de spelers die met het Nederlands elftal een derde plek behaalde op het WK in Brazilië. “Ik sta misschien te weinig stil bij zulke mooie momenten. Dat komt waarschijnlijk omdat nu de teleurstelling van het missen van het WK overheerst. Want zo’n toernooi kan je heel veel brengen.”

