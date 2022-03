De beste stortingsmethoden voor online voetbalgokkers

Voorbij zijn de dagen dat je alleen een casino storting kon doen met een bankpas. In 2022 zijn er letterlijk talloze methoden om contant geld en cryptocurrency op een casino-account te storten en het geld te gebruiken om gokautomaten te spelen, poker te spelen en voetbalweddenschappen te plaatsen. Natuurlijk zijn bepaalde stortingsmethoden geschikter voor bepaalde voetbalgokkers dan andere. Als je de voorkeur geeft aan de veiligste betalingen, kunnen debetkaarten de beste optie zijn, hoewel een crypto-methode een betere snelheid en flexibiliteit kan bieden. Ongeacht je favoriete stortingsmethode, houd er rekening mee dat alle gelicentieerde Nederlandse casino’s en bookmakers de veiligheids- en wettelijke voorschriften moeten volgen op het gebied van de stortingsmethoden. Vergelijk op Kelbet alle beschikbare goksites en check of je favoriete betaalmethode aangeboden wordt zodat je voetbalweddenschappen kunt plaatsen, bijvoorbeeld een van de onderstaande opties!

E-wallets

Er zijn veel e-wallets beschikbaar voor gebruik, niet alleen voor casinotransacties, maar voor elk type online betaling. Of het nu PayPal, Skrill, Neteller of Paysafe is, e-wallets staan ​​bekend om hun transactiesnelheid. Dit is van cruciaal belang als je snelle stortingen en opnames wilt. Bovendien zijn er bij het gebruik van e-wallets in een casino doorgaans geen kosten aan verbonden. Het enige nadeel van e-wallets is dat sommige je vragen om je digitale geld terug te storten op je bankrekening, maar dit is niet altijd het geval. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het geld op je e-wallet te houden. PayPal is over het algemeen overigens wel de beste e-wallet die er is, al hangt het uiteraard van je eigen voorkeur af.

Crypto

Gokken met cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum wordt een veel voorkomende praktijk bij veel online casino’s – en degenen die van een klein risico genieten, zullen hoogstwaarschijnlijk profiteren van deze betalingsoptie. De blockchain elimineert, volgens de voorstanders van cryptogaming, de noodzaak van een bankrekening – hoewel casino’s altijd nieuwe spelers moeten hebben om hun accountgegevens in te dienen om fraude te voorkomen. Bovendien geloven sommige gamers dat ze door te wedden met Bitcoin en andere cryptocurrencies fortuinen zouden winnen naarmate de waarde van hun prijzen stijgt. De enige zorg met crypto-gaming is de volatiliteit in waarde. De waarde van Bitcoin fluctueert dramatisch, en als je in een dip zit, kan de waarde van je Bitcoin – wanneer vertaald in casinotegoeden tijdens een storting of terug in crypto tijdens een opname – lager zijn dan je verwacht.

Debetkaarten

Bijna elk online casino accepteert pintransacties als stortings- en opnamemethode – en het is zonder twijfel de veiligste manier om deze betalingen te voltooien. Als je belangrijkste prioriteit veiligheid is, dan is deelname aan een mobiel casino dat gerenommeerde fintech gebruikt om betalingen te doen in wezen een zekerheid, omdat de wetgeving strenger is voor de veiligheid van de persoonlijke bankgegevens van de klant. Bovendien geven casino’s de voorkeur aan pintransacties – meestal via VISA of Mastercard – omdat dit de beste methode is om fraude en witwassen te voorkomen. Een nadeel van pinbetalingen is dat het enkele dagen kan duren voordat het geld van je rekening is en weer terugkomt wanneer je een opname doet.