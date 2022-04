De beste supplementen om je sportprestaties te verbeteren

Sporten, zowel recreatief als competitief, zit terug in de lift en dat is een ongelofelijk goede zaak. Wie vaak sport, heeft meer energie, een betere conditie en voelt zich in het algemeen gezonder. Om onder de beste omstandigheden te kunnen sporten en die doelen te kunnen halen, is doorzettingsvermogen en karakter nodig, naast een evenwichtige voeding en aandacht voor de juiste en meest doeltreffende supplementen.

Sporten en voeding gaan hand in hand

Voeding is voor iedereen belangrijk, laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Toch zal het voor wie sport een nog net iets belangrijkere rol spelen. Onze voeding zorgt ervoor dat ons lichaam perfect kan functioneren en dat we bovendien voldoende energie hebben om die trainingen en wedstrijden tot een goed einde te brengen. Met een uitgekiend voedingsschema kan al aan veel van die voedingsbehoeftes voldaan worden, toch zal het innemen van supplementen tot nog betere prestaties leiden.

Aminozuur

Aminozuur bevordert de aanmaken van spierweefsel en is dus onmisbaar voor iedere sporter, zonder sterke spieren natuurlijk geen uitmuntende prestaties. Omdat essentieel aminozuur niet door het lichaam zelf aangemaakt wordt, moet dit via voeding en suppletie gebeuren. Naar voeding toe zijn eieren, melk en kip goede bronnen, maar voor een intensief sporter zullen deze hoeveelheden lang niet volstaan.

Aminozuur voor sporters

Voor sporters zal in de categorie aminozuur vooral de inname van BCAA en glutamine primeren. BCAA bestaat uit 3 essentiële aminozuren, namelijk leucine, isoleucine en valine en zorgt voor de aanmaak van eiwitten in de spieren. BCAA is in poedervorm verkrijgbaar en kan snel en makkelijk gebruikt worden door het in water op te lossen, ideaal om mee te nemen op training. Glutamine vormt dan weer de bouwstof voor eiwitten, het verhoogt de kracht en vermeerdert de vetvrije massa in het lichaam.

Proteine shakes

Als je weet dat je spieren zijn samengesteld uit eiwitten, is het niet moeilijk te concluderen dat de inname van voldoende eiwitten prioritair is voor iedere sporter en atleet. Voor, tijdens en na de training proteine shakes drinken, zorgt ervoor dat de aanwezige hoeveelheid eiwitten in het lichaam steeds op een goed niveau ligt. Het bevorderen van spieropbouw, het tegengaan van spierafbraak en het stimuleren van spierherstel kunnen door proteine shakes een heel stuk sneller en doeltreffender verlopen. Door deze voordelen van proteine shakes kunnen trainingen langer aangehouden, kan de intensiteit verhogen en zullen pijn en ongemak nadien tot een minimum herleid worden.

Sportprestaties naar een hoger niveau tillen

Sporten zonder daarbij de nodige aandacht te besteden aan de essentiële stoffen die het lichaam daarvoor nodig heeft, zal ervoor zorgen dat ontmoediging omwille van teleurstellende resultaten achter de hoek komt loeren. Aminozuur en proteine shakes bieden iedere sporter alvast een flinke hoeveelheid van die essentiële stoffen en tillen de prestaties een niveau hoger. Dit zal op zijn beurt dan weer leiden tot het stellen van hogere sportieve doelen en het doorzetten van de goede sportgewoonte. Voor de sporter die niet thuis is in de wereld van gezonde voeding en doeltreffende suppletie, kan een personal trainer of coach voor de nodige ondersteuning zorgen. Sporten is leuk, maar nog eens zo leuk als er mooie resultaten gehaald worden.