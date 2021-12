Deze drie voetbalsterren zijn ook experten aan de pokertafel

De populariteit van poker kent momenteel geen grenzen. De hype is zo groot dat het zelfs Baccarat vervangen heeft als favoriete kaartspel van James Bond. Wie wil kan wel elke dag deelnemen aan een online pokertoernooi in de wereld en de beste pokerspelers worden ontvangen en bewonderd als rocksterren. Ze gedragen er zich ook naar met eigen televisieshows, merchandising enz. Poker is big business, ook buiten het casino. Met de vrienden pokeravonden organiseren voor het plezier is een normale activiteit geworden.

Maar je hoeft niet fysiek bij elkaar te komen met genoeg spelers om te kunnen pokeren. Tegenwoordig zijn er tientallen plaatsen online waar je online poker met echt geld kan spelen. De meest voorkomende is Texas Hold’em Poker maar ook andere varianten zijn mogelijk zoals Five-Card Draw, Omaha Poker, 3-Card Poker, Videopoker of Stud Poker. Jawel, in een online casino heb je meer keuze dan in een fysiek casino. En dat is interessant voor mensen die vaak onderweg zijn of geen tijd hebben om naar een casino te gaan. Topvoetballers bijvoorbeeld. Het is opvallend hoeveel voetbalsterren tijdens of na hun carrière in de casinowereld vertoeven. De ene met al wat meer succes dan de andere. Sommigen zijn zo goed in poker spelen dat ze er hun tweede carrière van kunnen maken. Drie van de vele voetballers die regelmatig een pokerface opzetten zijn Royston Drenthe, Richard Witschge en Edwin van de Sar.

De woelige carrière van Royston Drenthe

Royston Drenthe heeft al veel watertjes doorzwommen maar niet allemaal even succesvol. De 34-jarige Rotterdammer speelde bij Feyenoord, Real Madrid, Everton en momenteel bij Racing Murcia. Hij loopt niet alleen in de kijker op het veld maar ook ernaast. Zo nam hij een rapnummer op en heeft hij grote ambities op het gebied van poker, iets waar hij al mee bezig is sinds 2008. De vastberadenheid en winnaarsmentaliteit maakt dat hij blijft oefenen en er vast van overtuigd is dat hij steeds beter zal worden. De beste toernooien die hij al speelde waren de World Series of Poker en European Poker Tour. Hij neemt regelmatig deel aan toernooien in de Verenigde Staten omdat hij zich daar naar eigen zeggen meer ontspannen en zelfverzekerd voelt. De mensen kennen hem daar immers niet.

Richard Witsche, techniektrainer van Ajax

De 52-jarige Richard Wische is assistent van Erik ten Hag bij Ajax, de ploeg waar hij zijn debuut maakte in 1986. Na omzwervingen langs onder andere FC Barcelona, Bordeaux, Blackbum Rovers, Alavés en zelfs het Japanse Oita Trinita keerde hij terug naar Ajax om daar sinds 2018 aan de slag te zijn als individueel techniektrainer. Tijdens de trainingslessen leerde hij pokeren van Frank en Ronald de Boer en daar werd hij zo goed in dat hij in 2012 nog 45.000 euro opstreek bij het Master Classic of Poker.

Heel Ajax aan de pokertafel

Ook de andere (oud-)voetballers van Ajax zijn niet vies van een spelletje poker. Patrick Kluivert, Winston Bogarde en Edwin van de Sar nemen af en toe deel aan pokerevenementen. In het rijtje oud-voetballers staan Dennis Bergkamp, Leo Beenhakker en Frank De Boer. Een spelletje poker werkt dus aanstekelijk.