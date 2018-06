Dirk Kuyt: ‘’Als ik het opnieuw mocht doen, had ik het anders gedaan’’

Net als Robin van Persie keerde ook Dirk Kuyt na lange tijd terug bij Feyenoord. Kuyt heeft veel respect voor zijn oud-collega en dit komt voornamelijk door zijn mentaliteit.

‘’Ik heb zoveel respect voor hem. Hij doet precies wat ik juist niet kon: hard werken, met pijn in het lijf, om een half uur te spelen. Of in de zestigste minuut warmlopen voor een kwartier. Het is heel knap dat hij zich heeft kunnen focussen op een paar cruciale wedstrijden, waarin hij ook nog eens beslissend was’’, aldus Kuyt.

De oud-Feyenoorder stopte vorig jaar met profvoetbal, maar dit viel hem zwaar. ‘’Dat was een lastig proces. Ze spreken vaak over het zwarte gat van voetballers, maar bij mij was het omgekeerd. Als ik het opnieuw mocht doen, had ik het anders gedaan. Er gaat nooit meer zoiets moois komen als voetballer zijn. Daarvan heb ik afscheid genomen, omdat ik mezelf op een bepaalde manier wil blijven herinneren als voetballer. En ik wil dat de mensen mij op een bepaalde manier blijven herinneren.’’

Foto: Pro Shots