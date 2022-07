Dit is waarom voetbalweddenschappen steeds populairder worden

We weten allemaal dat voetbal een van de meest populaire sporten ter wereld is en dat merken we elke wedstrijd weer opnieuw. De fans zakken in in groten getale af naar het stadion, de bars zijn tot de nok gevuld met supporters en alle voetbalwebsites worden overstelpt met bezoekers die de wedstrijd online willen volgen. De populariteit van voetbal wordt ook duidelijk als we naar het aantal voetbalweddenschappen dat geplaatst wordt kijken. Volgens rtlnieuws.nl wordt er per eredivisieseizoen gemiddeld 5.4 miljard euro ingezet door fans die een gokje willen wagen.

Wij zijn er zeker van dat dit getal zal stijgen, want voetbalweddenschappen worden steeds populairder. Wil je weten waarom? Lees dan zeker verder, want in dit artikel geven we enkele redenen meer waarom de populariteit van voetbalweddenschappen toeneemt.

Voor ieder wat wils

De grootste reden waarom weddenschappen op veel aanhang kunnen rekenen, is omdat er voor ieder wat wils is. Er zijn niet alleen talrijke ploegen waaruit je kunt kiezen, maar ook talloze toernooien en wedstrijden. Zo kun je bijvoorbeeld via casino777.be niet alleen inzetten op de Nederlandse competities zoals Eredivisie en de KNVB Beker, maar ook op andere internationale kampioenschappen zoals de FIFA World Cup, UEFA Europa League, Premier League, UEFA Champions League, etc. Dankzij de uitgebreide lijst aan voetbalwedstrijden krijgen de fans een verscheidenheid aan games waarop ze kunnen inzetten. Omdat er elk jaar steeds weer nieuwe websites bijkomen die voetbalweddenschappen integreren in hun spelaanbod, wordt de keuze nog groter.

Altijd en overal verkrijgbaar

Hoewel je vroeger naar een fysiek casino of sportsbook moest gaan om een weddenschap te plaatsen, kun je dankzij de opkomst van online casino’s en spelaanbieders van thuis uit een weddenschap plaatsen. Als voetbalfan zul je al gauw merken dat, of je nu naar een bookmakers gaat of een online weddenschapswebsite bezoekt, de weddenschappenservices er altijd voor zorgen dat ze de mogelijkheid om op voetbalwedstrijden in te zetten aanbieden. Dit is omdat aangetoond werd dat voetbalfans meer sportweddenschappen plaatsen dan fans van bijvoorbeeld tennis of basketbal. Het plaatsen van een voetbalweddenschap was nog nooit zo gemakkelijk, zeker omdat je tegenwoordig een veel verschillende betaalmethodes kunt gebruiken.







De kracht van beroemdheden

Een ander grote reden die de populariteit van voetbalweddenschappen verklaart, is de beroemdheid van de bekendste en meest succesvolle teams en wereldwijd gekende voetballers. Messi, Ronaldo, Silva, etc. iedereen kent deze spelers maar al te goed. Veel voetbalfans hebben een geliefkoosde voetballer en/of ploeg die ze maar al te graag op de voet volgen. Vanwege die passie kennen ze ongetwijfeld de sterke en zwakke punten van het team en/of de speler, wat helpt bij het plaatsen van een voetbalweddenschap. Verder kopen steeds meer Amerikaanse sterren voetbalclubs op, meldt de Volkskrant. Dit laat zien dat deze sport nog steeds nieuwe fans en aandacht erbij krijgt.

Nog meer redenen!

Natuurlijk zijn er nog meer redenen waarom de voetbalweddenschappen en bijhorende websites steeds populairder worden. Zo kunnen de sportfans op verschillende manieren inzetten (single bet, multiple bets, etc.) en kunnen ze ook live weddenschappen plaatsen tijdens de wedstrijden en dus niet alleen voor de aanvang van de match. Voetbalfans krijgen hierdoor de kans om op een zeer persoonlijke manier een weddenschap te plaatsen, die afgestemd is op het gekozen budget, de favoriete ploegen/spelers/wedstrijden en de inzetmanieren.