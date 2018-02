Doelman moest Ajax afstoppen: ‘Ik kreeg een appje: het is aan jou’

Gisteren speelde Roda JC en Ajax tegen elkaar. Ondanks dat de Limburgers al vroeg op voorsprong kwamen gingen de drie punten naar Amsterdam. De keeper van Roda Hidde Jurjus kon zijn eigenlijke werkgever PSV een dienst bewijzen door, maar slaagde hier niet in.

Jurjus speelt sinds de zomer op huurbasis voor Roda. “Ik zit in een app-groep met een paar jongens. De jongens hoopten dat ik met Roda zou winnen van Ajax of gelijk zou spelen”, zegt de doelman. Helaas heb ik dat niet voor ze kunnen regelen.”

Op de vraag of Jurjus zou kiezen voor een kampioenschap van PSV of handhaving met Roda is hij duidelijk. “Ik kies nu altijd voor Roda.” Toch zou de 23-jarige keeper graag zien dat het beide gebeurt. Het heeft niets met elkaar te maken, dus gelukkig kan PSV kampioen worden en kunnen wij ons veilig spelen. Ik ben maar met één ding en dat is dat wij ons handhaven.”

Foto: Pro Shots