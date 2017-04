Dortmund heeft tweede aanwinst binnen

Mahmoud Dahoud zal vanaf volgend seizoen het tenue van Borussia Dortmund dragen. Dahoud komt over van competitie-genoot Borussia Mönchengladbach waar hij sinds 2010 speelt. Het bedrag dat Dortmund over zal maken is niet bekend, maar er het bedrag wordt geschat op ongeveer twaalf miljoen euro. Dahoud heeft een contract tot 2022 getekend in Dortmund.

Borussia Dortmund was niet de enige die interesse had in de Duits international. Ook Juventus, Manchester City en Liverpool waren gecharmeerd van de 21-jarige middenvelder. Dahoud heeft 52 wedstrijden gespeeld voor Borussia Mönchengladbach, hij scoorde daarin zes keer. Dortmund heeft zich buiten Dahoud ook al verzekerd van de diensten van Ömer Toprak. De Turks international komt voor ongeveer twaalf miljoen euro over van Bayer Leverkussen.