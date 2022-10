Een beginnersgids voor voetbalweddenschappen

Heb je er ooit aan gedacht om op voetbal te wedden? Dan ben je aan het juiste adres. Hier lees je alle nodige informatie over wedden op voetbal. Of je nu net begint met wedden of geïnteresseerd bent in voetbalweddenschappen zelf en een meer gedetailleerde analyse van afzonderlijke soorten weddenschappen, bij ons ben je aan het juiste adres. Voor onze lezers hebben wij een gedetailleerd overzicht en uitleg van basisweddenschappen met betrekking tot het onderwerp voetbalweddenschappen opgesteld.

Hoe wed je op voetbal online? Verschillende soorten weddenschappen en bookmakers.

De eerste stap om te beginnen is het kiezen van een bookmaker die past bij de wedstijl die je zoekt. Er zijn verschillende soorten bookmakers. Maar een type bookmaker dat de laatste tijd populair is geworden, zijn de bookmakers die weddenschappen aanbieden zonder account. Vanzelfsprekend moet je jezelf identificeren om aan te tonen dat je ouder bent dan 18 jaar. Als je meer wilt weten over dit soort bookmakers kun je meer informatie op deze site vinden.



Vervolgens hoef je alleen maar de voetbalwedstrijden te kiezen die je wilt spelen en je weddenschap te plaatsen. Maar voordat je dit allemaal doet, is het goed om te weten welke voetbalweddenschappen er precies zijn en wat ze inhouden. Er zijn bijvoorbeeld de volgende:



Resultaat – de eenvoudigste en klassieke weddenschap die je op elke wedstrijd kunt plaatsen is het eindresultaat. Meestal heeft het het hoogste rendement en een lage rake.

Over/Under – bij deze weddenschap kijk je naar het totaal aantal gescoorde doelpunten in de wedstrijd. Om precies te zijn, in Over moet het totale aantal doelpunten een bepaald aantal overschrijden. Daarentegen moet in Under het totale aantal doelpunten kleiner zijn dan dit aantal.

Asian Handicap – deze weddenschap combineert de eindscore met het doelsaldo. Je moet bijvoorbeeld de eindstand van de wedstrijd en het doelsaldo tussen de twee teams vinden.

Exacte score – dit is een spel met extreem hoge kansen omdat je de exacte score van de wedstrijd moet vinden.

Andere weddenschappen – afhankelijk van de bookmaker vind je verschillende opties. Er kan bijvoorbeeld gewed worden op het resultaat van de helft, het aantal kaarten in de wedstrijd, het aantal corners in de wedstrijd, enz.

De waarde van voetbalodds

Als je alleen voor je plezier wedt, hoef je je helemaal geen zorgen te maken over de waarde van voetbalodds. Vraag jezelf af, is het de moeite waard om te wedden op kansen van 1.05 of 1.10? 1.20? Niemand kan de toekomst voorspellen. Dit is juist wat wedden op voetbal spannend maakt. Het kan gebeuren dat de belangrijkste spelers van de ploeg gewond raken of dat belangrijke spelers een rode kaart krijgen. De psyche van de spelers en hun mentale toestand speelt een grote rol in het spel. Het is belangrijk om je eigen systeem te hebben als je speelt. Als je er niet zeker van bent wie je gekozen wedstrijd zal winnen, probeer dan alternatieve wedstrijden te kiezen. Aantal doelpunten, aantal corners, scorer van de wedstrijd, dubbele kans… je hebt veel opties.

Hoe bereken je de kansen in het voetbal?

Hoe bereken je kansen in het voetbal? Volgens sommige analytici moeten we het wiskundig benaderen. Laten we de wedstrijd tussen team A en B nemen. De kansen voor de thuisploeg zijn 5.59, dat is ongeveer 20% kans op winst. Laten we overgaan tot het berekenen van de waarde:

Waarde = kans x geschatte kans – 1

Kans 5,59, waarschijnlijkheid ongeveer 20%, we zetten in de formule

Waarde = 5,59 x 0,20 – 1

Waarde = 0,118

Als we deze formule volgen, is elke waarde groter dan 0 zinvol en, na subjectieve overweging, in theorie de moeite waard om aan de weddenschap toe te voegen. We zijn het hier echter niet helemaal over eens. In het voetbal zijn resultaatverrassingen aan de orde van de dag. Het is echter aan ons welke wedstrijd voor ons een subjectieve waarde heeft en welke we aan de weddenschap toevoegen. Wij raden je aan je voetbalkennis en -vaardigheden uit te breiden. Let op de vorm van individuele teams, spelers, hun psyche, mogelijke blessures en of het team echt moet winnen in de gegeven wedstrijd. Dit alles zal je vermogen om de waarde van voetbalwedstrijden in de tijd te herkennen verbeteren.

Veelgestelde vragen over kansen en strategieën:

Hoe begin je met wedden op voetbal?

Begin met het aanmaken van een rekening bij de bookmaker van jouw keuze. Volg dan voetbalcompetities, teams en individuele spelers. Een goede gokker moet de individuele kansen, verschillende voetbaltips en zijn strategie volgen, die de gokker vaststelt als deze regelmatig speelt.

Hoe bepaal je een gokstrategie?

Je kunt je eigen strategie kiezen. Het is niets ingewikkelds. We schreven hierboven verschillende adviezen en tips over hoe dit te doen. Wij raden je af wedstrijden te kiezen zonder je hoofd erbij te houden, gewoon de odds te volgen of zonder na te denken over het verhogen van je weddenschappen op een wedstrijd. Maar met ervaring zul je je eigen strategie vinden, die je met de tijd zult verbeteren.

Zijn er universele strategieën voor voetbalweddenschappen?

Nee, die zijn er niet. Als iemand je dat vertelt, is dat niet waar. In het kort: als je pas begon met wedden, zet dan alleen in op het bedrag dat je je kunt veroorloven op te offeren. Misschien heb je af en toe geluk, maar zelfs de beste gokkers moesten zich naar boven werken. En dat komt door ervaring.

Samenvatting: