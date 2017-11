Met Hirving Lozano en Jürgen Locadia heeft PSV de topscorers van de Eredivisie in huis. De aanvallers wisten beide negen keer het net te vinden. Trainer Philip Cocu vindt Jürgen Locadia een perfect voorbeeld voor de jonge spelers die spelen in de Eredivisie.

‘’In Nederland hebben we het er vaak over. Wanneer ga je naar het buitenland? Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is voor heel veel jonge spelers, dat je een bepaalde basis nodig hebt voordat je naar het buitenland vertrekt’’, vertelt Cocu in gesprek met De Telegraaf.

‘’Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Het totaalplaatje. Eigenlijk moet Jürgen dit seizoen de laatste stap zetten. Voor zichzelf, in z’n persoonlijke ontwikkeling. Om dan genoeg bagage te hebben om het avontuur aan te gaan in een andere competitie. Maar het liefst heb ik natuurlijk dat hij nog vijf jaar blijft…’’

Foto: Pro Shots