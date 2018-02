Engelse interesse voor Jorgensen: ‘Hij is klaar voor de volgende stap’

Nicolai Jorgensen stond in de winter in concrete belangstelling van Newcastle United. De Engelse club had zeventien miljoen euro over voor de diensten van de spits. Feyenoord wilde echter meer geld zien voor haar aanvalsleider, waarna Newcastle afhaakte. Zaakwaarnemer Mikkel Nissen acht zijn client echter rijp voor een nieuwe uitdaging.

“Hij is klaar voor de volgende stap”, aldus Nissen. Nissen ziet graag dat Jorgensen van de zomer alsnog een stap hogerop gaat. “Het klopt dat Newcastle erg concreet was voor Nicolai. Ze hebben er alles aan gedaan om hem naar Engeland te halen”, vertelt de zaakwaarnemer. “Er waren trouwens meer clubs uit de Premier League geïnteresseerd, maar Newcastle was het concreetst.” Nissen wil er verder niet op in gaan welke andere clubs er geïnteresseerd waren.

Foto: Pro Shots