‘’Ik heb er dertien jaar gezeten: Ajax zal altijd mijn club blijven’’

Momenteel is die al weer ruim zes jaar weg bij Ajax, maar Mitchell Donald zal de Amsterdamse club altijd een warm hart toedragen. Het is namelijk de club waar hij is doorgebroken en dat is iets wat hij niet zomaar zal vergeten.

‘’Ik heb geen vervelende nasmaak overgehouden aan mijn vertrek bij Ajax. Ik heb er dertien jaar gezeten en Ajax zal altijd mijn club blijven. Ik ging op mijn negende naar Ajax en daarmee ging een ware jongensdroom in vervulling. Ik debuteerde op mijn achttiende en heb met wereldvoetballers gespeeld. Het heeft mij allemaal gemaakt tot de voetballer die ik nu ben’’, aldus Mitchell Donald.

Momenteel staat hij onder contract bij Rode Ster Belgrado, maar had de Servisch club afgelopen zomer bijna verlaten. Sparta Praag, Kayserispor, Gençlerbirligi en SC Freiburg toonden namelijk belangstelling, maar tot een transfer kwam het niet. Donald heeft overigens wel zo zijn voorkeuren: ‘’Ik wil naar Europa, naar Engeland, Duitsland, Spanje, Italië of Turkije en in Nederland heb je natuurlijk ook wel wat ploegen. Ajax is mijn club, maar dat is niet de per se de enige club waarvoor ik terug zou kunnen naar Nederland.”

Foto: Pro Shots