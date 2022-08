Eredivisie 2022 gaat opnieuw van start

Op vrijdag 5 augustus is het weer zover: de Eredivisie gaat opnieuw van start in Nederland. Dit is zonder twijfel één van de meest geanticipeerde evenementen van het hele seizoen, en elke voetbalfan zit er wellicht naar uit te kijken. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Blijft landskampioen Ajax de troon behouden, of kan een andere ploeg de Amsterdammers de loef afsteken? In dit artikel bekijken we even wat de Eredivisie precies inhoudt, en wat we van de editie van 2022 kunnen verwachten.

Wat is de Eredivisie?

De Eredivisie is de hoogste voetbalafdeling in Nederland onder de betaalde mannen. De winnaar van deze competitie wordt als landskampioen gekroond. Het is een ijzersterke competitie, en de International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) heeft deze zelfs uitgeroepen tot de zevende sterkste nationale competitie ter wereld, en de zesde sterkste in Europa. Als je weet dat voetbal in Europa veruit de meest populairste sport is met tal van clubs en competities die op het allerhoogste niveau actief zijn, is het duidelijk dat we in Nederland met de beste kunnen meedraaien. In de Eredivisie strijden achttien Nederlandse clubs om de titel, in een maandenlange competitie die doorgaans in augustus begint en tot mei duurt. Wie wint en de volgorde van de rangschikking hangt af van (op volgorde):

• Aantal wedstrijdpunten

• Aantal verliespunten

• Doelsaldo

• Aantal gemaakte doelpunten



Op dit moment is Ajax veruit de meest bekroonde winnaar van de Eredivisie, met maar liefst 36 overwinningen. PSV Eindhoven en Feyenoord volgen op de 2e en 3e plaats. Omdat er dit jaar ook een Wereldkampioenschap wordt gehouden (dit jaar in Qatar!) zal het competitieseizoen één week eerder eindigen. Kortom, als je wil wedden op WK uitslagen zal je nog even moeten wachten, maar de Eredivisie 2022 zal je honger ongetwijfeld kunnen stillen!

Wat kunnen we verwachten van de Eredivisie 2022?

De Eredivisie 2022 belooft een spektakel van jewelste te worden. Het is reeds het 67ste seizoen, en er zal worden gestreden om het 134ste landskampioenschap voetbal. Ajax is, zoals meestal, titelverdediger.

In totaal spelen er 18 clubs mee, met een totaal van 445 spelers, waarvan er 44,7% buitenlanders zijn (199 spelers). Sinds het voorgaande seizoen zijn de clubs PEC Zwolle en Willen II helaas gedegradeerd naar de Eerste divisie, en Heracles Almelo degradeerde via de nacompetitie. Ter vervanging hebben we nu FC Emmen, FC Volendam en Excelsior Rotterdam die meestrijden voor de titel. Hier heb je een overzichtje van alle clubs die meespelen in de Eredivisie van 2022:

Ajax AZ SC Cambuur FC Emmen Excelsior Rotterdam Feyenoord Fortuna Sittard Go Ahead Eagles FC Groningen Sc Heerenveen N.E.C. PSV RKC Waalwijk Sparta Rotterdam FC Twente FC Utrecht Vitesse FC Volendam

Op vrijdag 5 augustus om 20:00 uur in het Abe Lenstra Stadion begint de competitie met sc Heerenveen versus Sparta Rotterdam.

Transfers

Dit seizoen begint met heel wat transfers en wijzigingen op het veld, en bij Ajax is het rooster nogal opmerkelijk door elkaar geschud. Zo mochten de Amsterdammers vaarwel zeggen tegen, onder andere, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Danilo Pereira, Zakaria Labyad en André Onana. Wel kregen ze versterking van bijvoorbeeld Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Owen Wijndal en Kik Pierie. Ook bij andere ploegen zijn de transfers niet min, maar dat is ondertussen de gewoonste zaak van de wereld geworden. Zeven van de achttien ploegen hebben ook een wijziging bij de trainers gezien. Zo vertrok Erik ten Hag bij Ajax om zijn geluk te zoeken bij Manchester United en werd hij vervangen door zijn voormalig assistent Alfred Schreuder. Bij PSV is Roger Schmidt vervangen door Ruud van Nistelrooij, en ook SC Cambuur, Go Ahead Eagles, sc Heerenveen, FC Groningen en FC Utrecht hebben een nieuwe trainer.

Kortom

Zal een percentueel aanzienlijke wijziging in hoe de clubs geleid worden tot een radicaal andere competitie leiden, of zal het seizoen 2022-2023 zoals gewoonlijk voornamelijk draaien rond een paar van de topclubs? De tijd zal het leren, maar het is een feit dat de Eredivisie voor heel wat vermaak en spanning zal zorgen. Voetbal in Nederland zal zoals gewoonlijk op een hoog niveau worden gespeeld, en ondanks de vele transfers en trainerswijzigingen zal de Eredivisie 2022 tal van spectaculaire en spannende wedstrijden bevatten, waar elke voetbalfan naar kan uitkijken. En voor je het weet zal het Wereldkampioenschap 2022 er reeds zijn, dus het voetbalseizoen 2022-2023 belooft alvast een topper te worden!