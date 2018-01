Eredivisie-trainer: ‘’Het is leuk hoor in het buitenland, kan ik iedereen aanraden’’

Sinds 2013 staat Phillip Cocu aan het roer bij PSV, maar het is de vraag of dit nog lang zo zal zijn. Als trainer is hij al twee keer landskampioen geworden, heeft hij één keer de beker gewonnen en één keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De oefenmeester steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag een stap hogerop wil maken.

‘’Het is leuk hoor in het buitenland, kan ik iedereen aanraden, het is een verrijking van je leven’’, vertelt Cocu in gesprek met Voetbal International. ‘’Natuurlijk wil ik de top halen. Iedere trainer denkt toch: hoe ik tegen voetbal aan kijk, zou dit ook lukken in een andere competitie bij een grote club?’’, zegt Cocu.

‘’Ik ben altijd ambitieus, maar het is niet zo dat ik nu iets aan het najagen ben. Dat zorgt ook voor rust. Ik realiseer me heel goed waar ik nu zit en welke mogelijkheden ik krijg. Dat moet je ook waarderen. Als er iets voorbijkomt, volg ik mijn gevoel, dat heb ik als speler ook gedaan’’, vervolgt Cocu.

Foto: Pro Shots