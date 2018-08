Erik Ten Hag: ‘’Of hij dat waard is? Ik denk nog wel meer dan dat’’

Matthijs de Ligt is misschien wel de meest begeerde spelers van de Eredivisie. Het talent van Ajax wordt al een aantal maanden gelinkt aan clubs als Manchester City en Tottenham Hotspur. De clubs zouden maar liefst 60 miljoen euro voor hem over hebben.

De vraag is echter of het daadwerkelijk tot een transfer gaat komen. De verdediger wil namelijk niet weggaan bij Ajax om ergens anders op de bank te belanden en zegt nog niet uitgeleerd te zijn bij Ajax. ‘’Ik ben blij dat ik alles heb gespeeld bij Ajax. Daar leer ik ook ontzettend veel van. Ik heb me goed ontwikkeld dit seizoen. Dat is waar ik naar kijk. Ik ben nog niet klaar bij Ajax, denk ik.’’

‘’Ik vind zestig miljoen wel aan de hoge kant’’, geeft De Ligt toe. Volgens de verdediger is het niet meer normaal wat er tegenwoordig voor spelers wordt betaald. ‘’Dat merken wij als spelers ook. Het is hetzelfde als dat je voor een schilderij een bepaald bedrag betaalt. Je schat het op waarde. Dat is met een speler ook zo, denk ik.’’

Erik ten Hag denkt dat Ajax meer dan veertig miljoen euro voor De Ligt kan krijgen. Voor dat bedrag vertrok Davinson Sánchez vorig jaar naar Tottenham Hotspur. ‘’Of hij dat waard is? Ik denk nog wel meer dan dat’’, zegt de trainer van Ajax. ‘’Ajax wil niet alleen opleiden en goede spelers afleveren, maar er ook nog zelf van profiteren. Dat moet gaan leiden tot titels.’’

