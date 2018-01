Feyenoorder: ‘’Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat ik nooit meer zou voetballen’’

In 2013 brak Sven van Beek door bij Feyenoord en wist toentertijd al snel uit te groeien tot een vaste waarde in het elftal. Door blessureleed werd het seizoen 2016/2017 echter een deceptie voor de verdediger. Hierdoor was het kampioenschap niet helemaal wat Van Beek ervan had verwacht.

‘’Tijdens de kampioenswedstrijd liep ik nog op krukken. Ik genoot ervan dat mijn club kampioen was, maar wat overheerste was het gevoel dat ik een rol in dat kampioenschap had moeten spelen’’, zegt Van Beek tegenover Feyenoord Magazine.

‘’Dat lijkt me ook logisch, want ik ben topsporter en dan wil je het uiterste uit jezelf halen en mooie dingen bereiken. Natuurlijk is een kampioenschap vooral een teamsucces, maar ook het individuele succes telt. In die zin voelde ik me vorig seizoen op bepaalde momenten meer supporter dan echt onderdeel van het team’’, vervolgt de verdediger.

In die tijd zat Van Beek niet lekker in zijn vel. ‘’Je moet veel van jezelf vragen en mentaal heel sterk zijn, al brak ik ook wel eens. Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat ik nooit meer zou voetballen, vooral in de fases waarin ik moest wachten tot zeker was wat de volgende stap werd om mijn blessure aan te pakken. Ik heb in die periode wel eens tegen mijn ouders gezegd dat ik me heel nutteloos voelde, omdat ik niks kon. Ik stond letterlijk even stil.’’

Foto: Pro Shots