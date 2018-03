Feyenoorder vergelijkt zichzelf met Buffon: “Alles is bij mij wat later op gang gekomen”

Brad Jones maakt voor het eerst sinds 2014 weer deel uit van de selectie van het Australisch nationale elftal. De voorbije jaren speelde Jones te weinig bij zijn club om in aanmerking te komen voor een plek in de selectie. Ondanks zijn leeftijd, 36 jaar, denkt de Australiër dat hij nog wel een aantal jaar door kan en zoekt zelfs de vergelijking met een legende uit de voetbalwereld.

“Iedereen zegt altijd dat keepers beter worden bij het vorderen van de jaren. Je ziet ook dat Gianluigi Buffon nog op topniveau speelt op zijn veertigste en Mark Schwarzer speelde zelfs nog door voorbij zijn veertigste. Ik ben toch een laatbloeier en alles is bij mij wat later op gang gekomen”, zegt Jones in gesprek met De Telegraaf.

In de oefenwedstrijd tegen Noorwegen kwam Jones echter niet binnen de lijnen. “Ik kom niet binnen om direct te zeggen dat ik dit of dat wil. Wat ik wilde, was terugkeren in de selectie en weer deel uitmaken van de groep”, vervolgt de sluitpost, die er nog altijd van droomt om naar het WK te gaan. “Het is altijd een doel en een droom voor me geweest om naar het WK te gaan. Het is nog altijd iets wat ik wil afstrepen op mijn lijstje. Ik heb al veel meer kunnen bereiken dan waar ik ooit van had kunnen dromen als kind. Maar het WK is ook nog iets dat ik dolgraag zou willen halen.”

Foto: Pro Shots