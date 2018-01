Fortuna Sittard ontkent vertrek Oliseh en komst oud-PSV’er

Fortuna Sittard spreekt de geruchten over het ontslag van trainer Sunday Oliseh met klem tegen. De Nigeriaanse coach won onlangs met de Limburgse club de eerste periodetitel. Oliseh zou in de belangstelling van verschillende Duitse clubs staan.

Dinsdagochtend meldden verschillende media, waaronder Voetbal International dat Fortuna Sittard trainer Oliseh uit zijn functie had ontheven. Kevin Hofland en René Eijer zouden per direct zijn taken overnemen. Het duo had al gesprekken gehad met de club over een eventueel trainerschap vanaf volgend seizoen.

De huidige nummer drie van de Jupiler League geeft via de clubwebsite en het officiële Twitteraccount aan dat zij de berichtgeving over het ontslag van de trainer ontkennen. Oliseh had in een eerder stadium aangegeven dat buitenlandse clubs interesse in hem hadden, maar van een tussentijds vertrek zou geen sprake zijn.

Kevin Hofland laat eveneens via Twitter weten dat de berichtgeving hem verrast. De genoemde kandidaat-opvolger van Oliseh zegt dat het trainerschap bij Fortuna Sittard momenteel niet aan de orde is. Hofland houdt zich naar eigen zeggen aan zijn contract als jeugdtrainer van PSV onder-16.

Foto: Pro Shots