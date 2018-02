Harry Kane wordt momenteel gezien als een van de beste spitsen ter wereld. Volgens voormalig voetballer en trainer Graeme Souness zal een transfer naar Real Madrid een logisch volgende stap zijn in de carrière van de aanvaller.

‘’Ik vind dat Harry Kane moet vertrekken voor Real Madrid deze zomer, als hij de kans krijgt. Het bedrag dat Real moet betalen voor Kane zal starten met een twee en zal gevolgd worden door acht nullen. Ik ga ervan uit dat hij de duurste speler ooit gaat worden’’, aldus Souness.

Tottenham Hotspur gaat vanaf volgend jaar spelen in een nieuw stadion, maar Souness betwijfeld of dit positief gaat zijn voor de club. ‘’Als een club uit Londen die naar een nieuw stadion verkast, zou Tottenham in principe de beste spelers nog wel kunnen aantrekken en behouden. Maar dit proces doet me denken aan de verhuizing van Arsenal naar het Emirates Stadium, zogenaamd om een plekje te bemachtigen bij de eliteclubs. Maar ze zijn nog verder verwijderd van de top dan dat ze op Highbury waren. Kane zal wachten en bekijken wat Tottenham deze zomer gaat klaarspelen.’’

Foto: Pro Shots