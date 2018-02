Van Gaal hoopt op kans Speler van het Jaar: ‘Als je naar zijn statistieken kijkt’

Woensdagavond reikte Louis van Gaal de Gouden Schoen uit voor beste speler van de Jupiler Pro League, het hoogste niveau van België. De prijs ging naar de Nederlander Ruud Vormer. Van Gaal hoopt dat dit een signaal afgeeft richting de bondscoach van Nederland. De oefenmeester hoopt dat Vormer dan ook snel een kans krijgt in het Nederlands elftal.

“Als je zijn statistieken bekijkt, mag daar geen twijfel over bestaan”, legt Van Gaal uit. De oefenmeester weet dat er veel concurrentie is op zijn positie. Zo is Van Gaal onder de indruk van wat Frenkie de Jong laat zien bij Ajax. Toch hoopt hij op een kans voor Vormer. “Hij wéét wat er van hem gevraagd wordt. Hij heeft ervaring. Zit in een goede vorm.” Vormer speelde toch op heden geen enkele keer voor het Nederlands elftal.

Foto: Pro Shots