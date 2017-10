“Ik geloof in karma en dit heeft er iets mee te maken”

Drie jaar geleden, tijdens het WK 2014 in Brazilië, schakelde het Nederlands elftal het nationale elftal van Mexico uit. Onder andere dankzij een makkelijk gegeven penalty werd het 2-1 voor Oranje. Na de uitschakeling van Mexico was José Luis Mercado woest en stuurde sindsdien elke dag een tweet de wereld in met de tekst ‘NoEraPenal’, wat betekent ‘Het was geen penalty’.

Nu, 1198 tweets later, lacht Mercado als laatst. Na de uitschakeling van Oranje voor het WK 2018 tweette Mercado ‘3 jaar en 101 dagen later. Volgende keer beter, jongens. Hopelijk tot in Qatar, of niet…’. “Ik geloof in Karma en dit heeft daar zeker iets mee te maken”, voegt de Mexicaanse fan er aan toe. Verder vertelt Mercado dat Nederland nu de prijs betaalt voor de schwalbe van Robben tijdens de wedstrijd tegen Mexico.

Foto: Pro Shots