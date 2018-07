Gepasseerde international jaloers: “Dat is hoe het gaat in het voetbal”

Afgelopen zomer wist Frankrijk zich te kronen tot wereldkampioen door in de finale 4-2 van Kroatië te winnen. De Franse ploeg kent veel grote namen, maar óók veel grote namen kregen geen uitnodiging van de Franse bondscoach om deel uit te maken van de selectie die ging strijden om de wereldtitel. Zo ook Aymeric Laporte, die een gezonde jaloezie kende tegenover zijn landgenoten.

“Dat is hoe het gaat in het voetbal. Het kwam niet als een verrassing voor me dat ik niet werd geselecteerd. Ik zat ook niet bij de vorige selecties. Maar het was nog steeds een beetje teleurstellend voor mij om er niet bij te zijn”, stelt de stopper, die in januari van dit jaar voor ongeveer 65 miljoen euro Athletic Club inruilde voor de Engelse grootmacht. Laporte zegt dat hij een goed halfjaar achter de rug heeft.

“We hebben twee prijzen gewonnen en dus hebben wij ook veel wedstrijden gewonnen. Het zou ook mooi zijn geweest als we in de latere fases van de Champions League terecht waren gekomen, maar dat is iets waar we aan moeten werken dit jaar. Het was een perfecte transfer voor mij. Josep Guardiola is de beste manager in de wereld. Hij eist veel, maar hij is niet eng daarin.”

Foto: Pro Shots