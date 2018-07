Giovanni van Bronckhorst: ‘’Hij heeft de potentie om heel ver te komen’’

Afgelopen seizoen maakte de voetbalwereld kennis met Feyenoord-aanvaller Dylan Vente. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van de Feyenoord, is ook erg gecharmeerd van het talent. ‘Gio’ vindt dat Vente al erg goed speelt, ondanks zijn jonge leeftijd.

‘’Hij is goed als aanspeelpunt en is vast in de afwerking. Ook is hij slim in zijn loopacties. Vaak zie je bij jonge spitsen dat ze tijdens een loopactie nog geen idee hebben waar ze uit willen komen. Dylan weet precies waar hij wil zijn. Hij heeft de potentie om heel ver te komen’’, zegt Feyenoord-trainer Van Bronckhorst.

Hoe goed Vente kan worden, weet Van Bronckhorst nog niet. ‘’Hoe ver? Daarin ligt de uitdaging. Voor hem, vanzelfsprekend. En voor ons als technische staf. Want nu begint het feitelijk pas voor Dylan. Hoe gaat hij met de druk om? Er zal nu immers steeds meer van hem worden verwacht. Daar moet je tegen kunnen.’’

‘’Toch heb ik het idee dat Dylan nuchter genoeg is om bestand te zijn tegen alles wat op hem afkomt. Uiteindelijk kan hij de vaste spits van Feyenoord 1 worden, dat geloof hebben we met z’n allen. En dat is mooi. Zelfopgeleide spelers die in het eerste elftal staan; dat wil je als club’’, besluit de oefenmeester.

