Goed sporten lukt pas met de juiste outfit

Ben jij ook zo iemand die nog voor de inschrijving bij de sportschool op sportvereniging voltooid is naar de winkel rent om een goede outfit te scoren? Al lukt sporten ook prima in een oud joggingpak, we hebben toch bijna allemaal de neiging om het materiaal goed in orde te hebben voor we een sportieve poging ondernemen. In sommige gevallen noodzakelijk, maar vaak ook omdat we dat stiekem het leukste deel van het sporten vinden.

Je hebt ook wel echt wat nodig

Goed, als je gaat sporten moet je uiteraard de juiste kleding hebben. Wat dit precies is, hangt sterk af van de specifieke sport. Start je een carrière in het judo, dan heb je daarbij een flink andere outfit nodig dan wanneer je ambitie meer bij het wielrennen ligt. Wielrennen in een judopak, dat is knap onhandig, en zo geldt dat ook andersom.

Veel mensen slaan bij de aanschaf van nieuwe sportkleding echter nogal door. Je zal echt de eerste niet zijn die nog voor de eerste meters zijn gemaakt de beschikking heeft over de allerbeste hardloopschoenen en een outfit waar een marathonrenner jaloers op zou zijn. En dat terwijl je eigenlijk nog niet eens begonnen bent, en al helemaal niet weet of je het wel leuk vindt. Eerst eens een proefrondje of twee in kleding die je al in de kast had hangen, zou helemaal geen kwaad hebben gekund.

Een goede outfit is het halve werk

Waar komt het toch vandaan, die drang om flink in te slaan als het om sportkleding gaat? Dat hangt een beetje van de persoon af. Ben je niet dol op sport, maar wel op winkelen, dan kan het mogen aanschaffen van een nieuwe outfit net dat duwtje in de rug zijn dat je nodig had om toch te beginnen. Ben je wel sportief aangelegd, dan wil je misschien vooral perfect voor de dag komen, en graag in je nieuwe outfit uitstralen dat jij je sport heel serieus neemt.

Bij voetbalshirts zie je dit ook terug. Sta je tijdens de training in een oud shirt en een te kort broekje op het veld, dan neemt niemand je serieus. Heb je echter het nieuwste shirt van je favoriete club aan, dan word je met een stuk meer respect bekeken. Ook voor de Olympique Marseille trainingspak die langs de lijn worden gedragen geldt dit. Veel teams beginnen de warming-up van hun wedstrijd graag allemaal in hetzelfde mooie trainingspak. Niet alleen omdat dat praktisch is en lekker warm, maar ook omdat het een zekere professionaliteit uitstraalt. Het intimideren van de tegenstander begint op deze manier al voor de wedstrijd, zou je kunnen zeggen.