SC Heerenveen-keeper weer uit de roulatie

Doelman Warner Hahn komt dit seizoen niet meer in actie voor SC Heerenveen. Op trainingskamp in het Spaanse La Manga liep de voormalige Feyenoord-keeper een zware schouderblessure op. Eerder dit seizoen raakte Hahn’s schouder uit de kom.

Martin Hansen is door trainer Jurgen Streppel aangewezen als eerste keeper. Vrijdagavond stond de Deen in de gewonnen wedstrijd (2-1) tegen Sparta weer onder de lat. Hansen was eerder dit seizoen gehuurd van FC Ingolstadt 04, maar keerde in januari terug naar Duitsland. De Friese club sloot vorige week alsnog een nieuwe huurovereenkomst af voor de voormalige doelman van ADO Den Haag.

In de openingswedstrijd van dit seizoen ging Hahn’s schouder uit de kom. De 25-jarige keeper raakte geblesseerd tijdens het juichen voor de openingstreffer van Simon Thorsby in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Door deze onfortuinlijke blessure was Hahn twee maanden uit de roulatie.

