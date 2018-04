Henk de Jong: ‘’Over twee jaar kan hij mee in de top van Nederland’’

Henk de Jong is erg gecharmeerd van FC Utrecht-speler Sander van der Streek en denkt dat hij over een paar jaar wel eens te zien kan zijn bij een van de grootste clubs van Nederland. De trainer van De Graafschap verbaasd het dan ook niet dat hij het momenteel zo goed doet bij FC Utrecht.

‘’Zo’n bescheiden en fijne knul als Sander buiten de lijnen is, zo’n harde werker is hij erbinnen. Het verbaast mij daarom niet dat hij zich bij FC Utrecht in korte tijd zo snel heeft ontpopt tot een belangrijke speler’’, zegt Henk de Jong.

‘’Hij is een jongen die gemakkelijk ergens aanpikt, ook als het niveau aanvankelijk wat hoger ligt. Met zijn loopvermogen, zijn diepgang en die over-mijn-lijk-mentaliteit past hij bij uitstek bij volksclubs als Cambuur en FC Utrecht. Simpelweg omdat die supporters graag zien hoe Sander voetbalt: gepassioneerd, vol overgave en stiekem heel vaak beslissend met doelpunten en voorzetten’’, vervolgt De Jong.

De Jong vindt dat de speler van FC Utrecht bij Feyenoord past. ‘’Het type-Jens Toornstra, ja. Iemand die stapje voor stapje vooruitgaat. En reken maar dat Sander nog wel wat stapjes gaat maken. Over twee jaar kan hij mee in de top van Nederland. En dan is er één plek waar hij het best zou passen: Feyenoord. Die club is op zijn lijf geschreven.’’

Foto: Pro Shots