Hoe speel ik Toto?

Hou je van de spanning die ontstaat tijdens een voetbalwedstrijd? Dan kun je eens kijken of het wat voor je is om deel te nemen aan sportweddenschappen. Zo kun je de spanning nog meer opbouwen. Eén van de meest bekende aanbieders van gokweddenschappen is de Toto. Bij dit soort weddenschappen wordt er ingezet op de uitkomst van officiële voetbalwedstrijden. Misschien heb je de naam wel eens voorbij horen komen. De naam is vernoemd naar het geautomatiseerde systeem, een totalisator, waarmee de uitbetalingen berekend worden. Er zijn verschillende type weddenschappen waar je aan mee kunt doen. We hebben alles wat je moet weten over Toto voor je op een rijtje gezet.

Je kunt terecht bij sportsbook Toto als je mee wilt doen aan een sportweddenschap. Je kunt inzetten op een bepaald team of een bepaalde score. Je hebt ook de mogelijkheid om jezelf uit te dagen met een handicap weddenschap. Je kunt ook deelnemen aan grotere weddenschappen als de Toto-13, Toto-select of Toto-tip.

Toto-13

Wanneer je deelneemt aan Toto-13 dan ontvang je een lijst van 13 wedstrijden die die week gespeeld worden. Het doel is om van iedere wedstrijd te voorspellen wie er wint. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van een 1X2 weddenschap. Je kiest of het team dat thuis speelt wint (1), of er gelijk gespeeld wordt (X) of je zet in het team dat uit speelt (2). Wanneer je alles goed voorspelt, dan win je de jackpot. Iedere keer dat de jackpot niet gewonnen wordt, wordt de prijs verhoogd. Ook als je de uitkomst van 11 of 12 wedstrijden goed hebt voorspeld kun je leuke prijzen winnen.

Toto-select

Je kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan Toto-select. Hierbij zet je in op specifieke nationale en internationale wedstrijden die je uitkiest. Je kunt 3, 4, 5 of 6 wedstrijden kiezen om op in te zetten. Hierbij worden ook quoteringen meegerekend die gekoppeld zijn aan het juiste resultaat. Je kunt dit zien als de winstfactor. Het is dan ook mogelijk om mooie prijzen te winnen met dit soort weddenschappen.

Toto-tip

Ben je geïnteresseerd in hele andere weddenschappen? Dan is Toto-tip misschien iets voor je. Je kunt inzetten op veel verschillende soorten voorspelling. Wie wint het WK? Wie scoort het eerste doelpunt in een wedstrijd? Wat is de stand in de rust? Dit soort weddenschappen kunnen het erg interessant maken. Het bedrag wat je kunt winnen hangt af van de inleg en de quotering van een voorspelling.

