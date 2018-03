Hugo Borst: ‘’Die jongen zou tot de zomer van 2020 bij Ajax moeten spelen’’

Justin Kluivert maakt momenteel indruk bij Ajax en Hugo Borst vindt dat de jonge Ajacied nog een paar jaar in Amsterdam moet blijven totdat hij is uitgeleerd. De columnist zegt dat een te vroege transfer naar het buitenland wel eens zeer slecht voor zijn carrière kan zijn.

‘’ Het is de bedoeling dat hij over een jaar of vier, vijf voor 160 miljoen euro wordt getransfereerd. Naar Spanje, daar heeft hij meer mee dan met Engeland. Dat zei de 18-jarige aanvaller deze week. Het is geen bluf hè, Justin weet het allemaal zeker. Van zijn beroemde zaakwaarnemer zal hij geen tegengas krijgen. Dat is Mino Raiola, een man die louter groot denkt’’, aldus Hugo Borst.

‘’Het contract van Justin Kluivert loopt nog anderhalf jaar door. Ajax wil dat openbreken. Ik heb begrepen dat Patrick Kluivert niet zo blij is dat Justin onderdak heeft gevonden bij Raiola. Is vader bang dat de onderhandelingen die zijn geopend tussen Ajax en Justin spaak lopen? Raiola onderhandelt keihard en voor je het weet komen de partijen er niet uit en zit Justin te vroeg in het buitenland. Die jongen zou tot de zomer van 2020 bij Ajax moeten spelen. De kinderziekten moeten er in de Eredivisie uit’’, vervolgt Hugo Borst.

Foto: Pro Shots