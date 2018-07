Huntelaar blij met Ajax: “Nu zijn er meerdere spelers die de ploeg op sleeptouw kunnen nemen”

Door onder andere Zakaria Labyad, Dusan Tadic en Daley Blind aan te trekken heeft Ajax zich stevig geroerd op de transfermarkt. De Amsterdamse club heeft zo uitstekende zaken gedaan om aankomend seizoen een flinke gooi te doen naar het kampioenschap. Spits Klaas-Jan Huntelaar is blij met de dingen die Ajax heeft gedaan op de transfermarkt.

“Er is goed ingekocht, met ervaren spelers die het niveau omhoogtrekken. Dat is zo belangrijk”, legt Huntelaar uit. “Als jonge speler had ik dat bij Ajax met Jaap Stam en Edgar Davids. Hun beleving, manier van werken, dat maakte indruk op me en hielp me als jonge prof om beter te worden. Dat wordt vaak onderschat en nu zijn er meerdere spelers die de ploeg op sleeptouw kunnen nemen.”

Foto: Pro Shots