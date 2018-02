International blij met transfer: ‘Ik geloof dat men hier tien jaar vooruitloopt ten opzichte van Europa’

Gregory van der Wiel verruilde in januari Cagliari in voor Toronto FC, dat in de top van de Amerikaanse Major League speelt. De rechtsback stond pas sinds de zomer onder contract bij Cagliari, maar is blij met zijn transfer. Bij de Canadese club hoopt hij het plezier terug te vinden in het voetbal.

“De laatste twee jaar ben ik in een hokje geplaatst om andere zaken dan mijn kwaliteiten als voetballer”, aldus Van der Wiel. “Ik wilde naar een andere omgeving waar dat niet zo was.” De Oranje-international zegt dat het mis is gegaan bij zijn transfer van Paris Saint-Germain in 2016. “In Turkije ben ik het plezier in het spelletje kwijtgeraakt.”

Van der Wiel is zeer content dat hij uit mag komen in de Amerikaanse competitie. “Ik wilde altijd al in de MLS spelen”, vertelt de verdediger. “Ik ben vaak aan deze kant van de oceaan geweest en heb de mentaliteit en professionaliteit steeds meer meegekregen. Ik geloof dat men hier tien jaar vooruitloopt ten opzichte van Europa.”

Foto: Pro Shots