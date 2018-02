Sergio Agüero laat al een lange tijd zien dat hij bij de beste spitsen ter wereld hoort. De Argentijn is heel erg blij dat hij vaak bedient wordt door De Bruyne. Want door de aanvoer van de Belg weet hij het net nog makkelijker te vinden.

‘’Gelukkig speelt De Bruyne voor ons en helpt hij ons om te scoren. Ik ben heel blij want de meeste doelpunten komen voort uit zijn assists en ik hoef slechts de bal te raken en ik ben uiteraard ook erg blij voor hem. Hij is een geweldige speler en elk team in de wereld zou hem graag willen hebben’’, zegt de Argentijn over De Bruyne.

