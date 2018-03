Afgelopen zomer ruilde Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal in om voor Liverpool te spelen. Liverpool betaalde destijds zo’n 38 miljoen voor de middenvelder. Na een stroef begin kreeg Chamberlain felle kritiek van Gary Neville en Thierry Henry.

“Dat commentaar was waarschijnlijk een beetje dom’, zegt Chamberlain. Henry zei dat hij lange tijd naar de speler heeft gekeken, maar dat hij nog steeds niet weet waar hij goed in is. Neville vulde aan dat het een ‘briljante deal’ van Arsenal was om Oxlade-Chamberlain voor zoveel geld van de hand te doen. “Dat is niet leuk om te horen van mensen met wie je hebt gewerkt”, aldus de Engels international.

Chamberlain laat zich overigens niet van de wijs brengen door wat er over hem gezegd wordt: “Oke, ik neem het commentaar zoals het is en incasseer het. Maar het brengt me niet van de wijs. Dat je zegt: ‘Ik weet niet wat hij doet’, terwijl je met die persoon hebt gewerkt… Ik vind het een beetje dom. Ik heb die kritiek meegekregen, inderdaad. Dat is niet leuk om te horen van mensen met wie je hebt gewerkt. Ik heb met beiden samengewerkt in verschillende hoedanigheden. Ze hebben recht op hun mening.”

Foto: Pro Shots