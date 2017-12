Komende winter zullen Arda Turan en FC Barcelona afscheid van elkaar nemen, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer. Aangezien hij weinig aan spelen toekomt bij de Catalaanse club, wordt hij al langere tijd in verband gebracht met een vertrek.

‘’Het is nog niet duidelijk waar heen, maar hij vertrekt bij Barcelona. We zijn met drie of vier clubs uit Spanje, Italië en Engeland in gesprek. Er is geen contact met Galatasaray. Over 15 dagen maken we een besluit. Er zijn twee opties: verkoop of verhuur’’, aldus Ahmet Bulut, de zaakwaarnemer van Arda Turan.

Turan brak door bij Galatasaray SK en werd in 2006 een half jaar verhuurd aan Manisaspor. In 2011 maakte hij voor 13 miljoen euro de overstap naar het Spaanse Atlético Madrid. Vier jaar later maakte hij een binnenlandse transfer naar FC Barcelona. De club had toentertijd 34 miljoen euro voor hem over.

