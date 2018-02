Jahanbakhsh: ‘’Daarna kan ik hopelijk een stap hogerop zetten’’

Momenteel is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij AZ en wil deze zomer een stap hogerop maken. Maar de aanvaller wil eerst het seizoen goed afsluiten met de club uit Alkmaar en gaat dan pas kijken naar de opties.

‘’Daarna kan ik hopelijk een stap hogerop zetten. Daar kijk ik echt naar uit. De Bundesliga is een van mijn dromen. Dat is echt een mooie competitie, maar de Premier League en LaLiga ook. Iedere speler droomt van die competities’’, aldus Alireza Jahanbakhsh.

Naast AZ komt Jahanbakhsh ook uit voor Iran, waarmee hij komende zomer naar het WK in Rusland gaat. ‘’De eerste wedstrijd tegen Marokko is de belangrijkste wedstrijd. Onze bondscoach noemt dat de finale. Als we goed presteren en als we drie punten pakken, dan leven we nog. Anders wordt het moeilijk’’, zegt de AZ-aanvaller.

Foto: Pro Shots