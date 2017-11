Jeroen Zoet kan aan de slag in Portugal

Jeroen Zoet is al jaren een vaste kracht in de basiself van PSV. De doelman zelf vindt dat het tijd is voor een stapje hogerop en ook verschillende clubs vinden dat Zoet toe is aan de volgende stap. Onder meer Benfica zou de international graag toe willen voegen aan de selectie.

Naast Benfica zijn nog meer clubs geïnteresseerd. Zo zou hij ook aan de slag kunnen in de Premier League. Crystal Palace ziet het namelijk ook wel zitten in de Nederlander. De doelman moet de Eindhovense club naar verluidt 5 miljoen euro opleveren.

Afgelopen zomer hoopte Zoet naar een buitenlandse club te vertrekken, maar tot een transfer kwam het niet. ‘’Ik heb ambitie, dat weet iedereen. Ik sta open voor een volgende stap. Toen ik mijn contract verlengde in 2015, hebben we besproken dat we in de zomer van 2017 verder zouden kijken. Maar tot dusver is er nog niets gebeurd’’, waren destijds de woorden van Zoet.

Foto: Pro Shots