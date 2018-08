De Jong: ‘’Hopelijk kunnen we ooit samen een biertje drinken’’

Het is bijna acht jaar geleden dat Nederland de WK-finale verloor van Spanje. Misschien wel het zwartste moment uit de carrière van Nigel de Jong vond plaats in deze wedstrijd, namelijk de karatetrap op de borst van Xabi Alonso. De middenvelder weet zich het moment nog goed te herinneren.

‘’Ik wilde echt de bal spelen. Ik zag Alonso niet aankomen, want hij dook ineens op in mijn dode hoek. Het voelde voor mij als een ongelukkige botsing. Gelukkig hadden we een Engelse scheidsrechter, die ongetwijfeld nog veel ergere overtredingen heeft gezien. Ik dacht al dat hij me het voordeel van de twijfel zou geven, omdat ik meteen mijn handen in de lucht stak’’, zegt De Jong.

‘’Ik heb hem een paar keer gezien, maar heb nooit hierover gepraat met hem. Hopelijk kunnen we ooit samen een biertje drinken en lachen over die karatetrap. Hij is uiteindelijk wereldkampioen geworden, dus hij zal ongetwijfeld het hardste lachen’’, vervolgt de middenvelder.

Foto: Pro Shots