Kluivert over teamgenoot: ‘’Op een leeftijd om de volgende stap te maken’’

Justin Kluivert hoopt zo snel mogelijk weer Europees voetbal te spelen met Ajax. De vleugelaanvaller heeft er alle vertrouwen in dat ze koploper PSV nog inhalen en volgend jaar weer Europees voetbal spelen.

“We moeten kampioen worden, dat is het enige waar we voor kunnen strijden. Als we blijven spelen zoals we in de tweede helft speelden tegen Feyenoord, dan zie ik ons deze achterstand nog wel goedmaken’’, aldus Kluivert.

De Ajacied denkt dat Ajax ook Europees kan imponeren. “Ik denk dat we Europees weer zouden kunnen presteren met dit team, maar het blijft lastig om te zeggen. Daarvoor moet je eigenlijk echt Europees spelen en dan kun je jezelf meten, maar met wat er rondloopt valt er veel te halen volgend jaar’’, vervolgt de aanvaller.

Toch beseft Kluivert zich dat sterkhouder Ziyech volgend seizoen wel eens ergens anders onder contract kan staan. “Ziyech is nu 24 en misschien ook wel op een leeftijd om de volgende stap te maken. Je hebt het met elkaar over van alles als je vrienden bent, ook over dat soort dingen. Maar het is vooral aan jezelf om zoiets te beslissen”, besluit hij.

