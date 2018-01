KNVB-directeur: eind februari nieuwe bondscoach

Eric Gudde (links op de foto) hoopt een maand voor de eerst volgende interland een nieuwe bondscoach te hebben voor het Nederlands Elftal. De bestuurder die eerder bij Feyenoord actief was hoopt eerst een nieuwe man te vinden voor een andere functie.

Gudde wil eerst de vacature voor technisch directeur bij de KNVB in gevuld zien. “Idealiter loopt het gelijk op. Ik kan dat nu niet inschatten.” zei de bobo na afloop van de loting voor de Nations League. Waar het Nederlands Elftal in werd gedeeld in een groep met Duitsland en Frankrijk. “De volgende interland is 23 maart tegen Engeland. Een maand voor die wedstrijd moeten we een bondscoach hebben aangesteld. Ik heb aan het begin al aangegeven dat ik er honderd dagen voor uittrek. Daar blijf ik bij.”

Foto: Pro Shots