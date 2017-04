Komt er een Nederlandse Red Bull club?

Deze week maakte Red Bull Nederland-directeur Jan Smilde bekend dat zijn bedrijf geïnteresseerd was om een Nederlandse voetbalclub over te nemen. Dan zou na Duitsland, Oostenrijk, Amerika en Brazilië ook Nederland een Red Bull club krijgen. Een voorwaarde voor de overname is wel dat Red Bull de club ‘vleugels kan geven’. Een club zoals Ajax, Feyenoord of PSV valt dan al af. En Red Bull moet alles over kunnen nemen: het stadion, de club én de naam. Er is wel een club dat oren heeft naar een samenwerking met Red Bull.

HFC Haarlem werd in 2010 failliet verklaard. De gevalle topclub wil weer naar het betaald voetbal groeien en daar zou Red Bull zeer goed mee kunnen helpen. De politieke partij Trots Haarlem heeft zelf als contact opgenomen met Red Bull. Klinkt Red Bull Haarlem?

De energie drankfabrikant heeft verschillende clubs in het betaald voetbal. Momenteel steelt RB Leizpig de show door als promovendus de tweede plek in Duitsland in beslag te nemen. Overigens staan de letters RB niet voor Red Bul, maar voor RasenBallsport. In Duitsland mogen clubs geen commerciële naam hebben. Verder bezit Red Bull ook Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse club is al drie jaar op rij kampioen geworden en lijkt ook dit seizoen weer af te stomen op de landtitel.

Buiten Europa bezit Red Bull de New York Red Bulls. De club is voornamelijk bekend geworden toen Juninho, Tim Cahill en kwamen spelen, maar de grootste ster die de club ooit gekend heeft was toch wel Arsenal legende Thierry Henry. De komst van de Fransman zorgde voor veel publiciteit van buiten Amerika. In Brazilië bezit Red Bull ook nog Red Bull Brasil.

Foto: Pro Shots