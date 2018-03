Leonardo Bonucci: “Het was een moeilijke keuze om naar Milan te gaan’’

Leonardo Bonucci verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door voor 42 miljoen euro de overstap te maken van Juventus naar AC Milan. De Italiaanse verdediger begrijpt als geen ander dat de overstap voor de meeste mensen als een verrassing kwam.

“Het was een moeilijke keuze om naar Milan te gaan, want ik was een bepaalde standaard gewend en die hield in: de eerste plaats in de competitie en Europees voetbal”, aldus Bonucci. “Om een stap terug te doen, dat was zwaar, maar Milan overtuigde mij met hun project en enthousiasme en die aspecten zien we nu ook terug bij de club. We doen nog helemaal mee in de Europa League en Coppa Italia en ik ben ervan overtuigd dat we ons zegje kunnen doen en onze honger voor succes lange tijd kunnen behouden.”

“Ik zal voor altijd voor een deel dat kind blijven dat zijn dromen najaagt in het voetbal. Want het is moeilijk om de top te bereiken, maar het is nog moeilijker om daar te blijven staan. Als er een kleine crisis is, dan moet je een stap terugdoen om die crisis op te lossen en om vervolgens weer verder te kunnen’’, vervolgt Bonucci.

Foto: Pro Shots