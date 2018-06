Liverpool aanwinst: “Ik wil aankomend seizoen iets vergelijkbaars bereiken”

Per 1 juli is Naby Keita officieel speler van Liverpool. Het was vorig seizoen al bekend dat de middenvelder van RB Leipzig naar de Engelsen zou gaan, maar hij maakte het seizoen af bij zijn oude werkgever. Keita zegt in ieder geval al veel zin te hebben bij zijn nieuwe club, die vorig seizoen het tot de finale van de Champions League schopte.

“Ik heb voor Liverpool gekozen omdat het een team is dat ik vaak aan het werk heb gezien. Ik heb er ook veel over gesproken met Sadio Mane, hij heeft mij veel verteld over het team en over de club. Ik heb ook met de trainer gepraat en hij heeft mij over het project verteld, dat heeft mij nog meer gemotiveerd om hier naartoe te komen”, laat Mane weten. “Als je kijkt naar wat ze vorig seizoen voor elkaar hebben gekregen, dan wil ik aankomend seizoen iets vergelijkbaars bereiken. Alleen dan nog beter.”

In Engeland gaat de verdedigend ingestelde middenvelder met het rugnummer 8 spelen. Bij Liverpool nog steeds bekend al het rugnummer van Steven Gerrard. “Het was een ongelooflijke dag voor mij. Hij gaf mij dat shirt en dat was een verrassing, ik had het niet verwacht. Toen hij binnenkwam keek ik hem aan en zei ik ‘wauw’, omdat hij een legende is. Hij is iemand die altijd respect toonde, altijd alles gaf op het veld en iemand die hier geliefd is. Als zo iemand je zijn rugnummer geeft, is dat niet iets om licht op te vatten. Het betekent dat ik moet proberen om hetzelfde te doen als hij heeft gedaan, dat is mijn motivatie.”

