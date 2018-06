Lozano: ‘’Of Everton een optie is, daar denk ik nu niet aan’’

Technisch directeur Marcel Brands maakt komende zomer de overstap van PSV naar het Engelse Everton. De kans is aanwezig dat hij een speler meeneemt naar de club uit Liverpool FC. Hirving Lozano wordt namelijk in verband gebracht met een vertrek naar de Premier League-club.

‘’Brands heeft mij naar PSV gehaald. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Of Everton een optie is, daar denk ik nu niet aan. Wanneer Brands mij ziet als een optie voor komend seizoen, dan ga ik daar over nadenken, samen met mijn familie. Nu ben ik alleen maar bezig de nationale ploeg’’, zegt Lozano over de eventuele interesse.

In juli 2017 maakte de Mexicaan voor acht miljoen euro de overstap van CF Pachuca naar PSV. In het afgelopen seizoen maakte de ‘El Chucky’ veel indruk. Hij maakte namelijk zeventien doelpunten en gaf acht assists.

Foto: Pro Shots