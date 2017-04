Lyon begaat pijnlijke fout over Europa League-duel

Vanmiddag om 13:00 uur was de loting voor de halve finales van de Europa Leauge. De vier halve finalisten, Ajax, Celta de Vigo, Manchester United en Olympique Lyon, zagen hier tegen wie ze het moesten opnemen om een plek in die felbegeerde finale te bemachtigen. Celta de Vigo loot Manchester United en Ajax loot Olympique Lyon.

Doordat de eerste halve finale op 4 mei is, wat dodenherdenking is, wordt de halve finale tussen Ajax en Lyon een dag eerder gespeeld op 3 mei. Echter maakte Lyon op het officiële twitteraccount van de club de pijnlijke fout door te zeggen dat de wedstrijd is verplaatst vanwege een ‘feestdag’ in Nederland! Verwijder maar gauw de tweet!

Foto: Pro Shots