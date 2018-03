Marco Reus: ‘’Een jeugddroom is uitgekomen voor mij’’

Marco Reus staat momenteel onder contract bij Borussia Dortmund en tekende onlangs een nieuw vijfjarig contract. Hier had hij in het verleden niet van durven dromen, want toen verliet hij de club nog voor Rot Weiss Ahlen.

‘’Ik speelde hier jaren in de jeugd, maar in eerste instantie had ik niet de kans om bij Dortmund profvoetballer te worden en mijn droom te realiseren. Daarna ontwikkelde ik mezelf bij Rot Weiss Ahlen en Borussia Monchengladbach zoals ik had gehoopt en toen kwam er een aanbieding van Dortmund’’, zegt Reus.

‘’Het was altijd al mijn droom om voor Borussia Dortmund te spelen, want ik voel me erg verbonden met de fans. Het is geweldig om in ons stadion te spelen en overwinningen te vieren met de supporters. Een jeugddroom is uitgekomen voor mij’’, vervolgt de Duitser.

Voor Marco Reus was zijn contractverlening bij Borussia Dortmund een weloverweging beslissing. ‘’Ik ben nu 28 jaar, misschien is dit wel mijn laatste grote contract. Dus ik heb goed nagedacht wat ik de laatste vijf of zes jaar op het hoogste niveau wil bereiken.’’

Foto: Pro Shots